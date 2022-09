HAMBURG (dpa-AFX) - "Hamburger Abendblatt" zur Energiepolitik nach dem Gasstopp:

"Gas sollte die Brücke in das Zeitalter des emissionsfreien Lebens sein. Putin hat diese Brücke gesprengt. Und wie 2011, als der Tsunami in Japan und die Havarie in Fukushima die Energiepolitik umwälzten, stehen wir wieder an einem Punkt, an dem es so nicht weitergehen kann. Nur dieses Mal wird es für die Politik ungleich schwieriger - Merkel setzte 2011 mit dem Atomausstieg um, was energiepolitisch fragwürdig war, aber die Mehrheit der Bevölkerung so wünschte. Nun steht die Ampel vor dem Problem, etwas zu tun, was energiepolitisch geboten, aber zumindest bei den Grünen kaum mehrheitsfähig ist: Sie muss zurück zum Atom."/yyzz/DP/ngu