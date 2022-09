Strompreisbremse und „Lehman-Moment“: Barrick Gold, MAS Gold, Standard Lithium

Rund 65 Mrd. EUR will die Bundesregierung zusammen mit den Ländern für das dritte Energie-Hilfspaket ausgeben. Doch wie groß das Gesamtpaket am Ende wird, ist unklar. Vor allem der Eingriff in den Strommarkt ist nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Michael Hüther „unkalkulierbar". Folgt daraus ein neuer „Lehman-Moment"? Wir legen einen Fokus auf die Risiken des Hilfspakets und beleuchten, wie Anleger darauf reagieren können.Lesen sie den Artikel hier weiter

