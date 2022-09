Ab Oktober plant die OPEC+ ihre Förderquote um 100.000 Barrel pro Tag zu reduzieren, wie von mit der Sache vertrauten Insidern berichtet wurde. Zeitweise ging es am Montag mit den Preisen kräftig nach oben, allerdings tut sich Brent Crude Öl im Bereich eines seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrends immer noch mit einem nachhaltigen Ausbruch schwer. Der letzte Ausflug endete in einem Fiasko für die Käufer, es kam zu einem klassischen Fehlsignal. Diesmal allerdings könnte es mit einer Verknappung des Rohstoffs und einem Ausbruch klappen, technisch präsentiert sich der Bereich um 91,50 US-Dollar als Support äußerst interessant.

91,50 USD unter Beobachtung

Solange der Bereich um 91,50 US-Dollar hält und sich weitere Käufer in den Ölmarkt wagen, könnte zunächst ein Anstieg an den EMA 50 knapp oberhalb von 100,00 US-Dollar gelingen. Für greifbare Handelssignale auf der Oberseite wird jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über 105,42 US-Dollar notwendig, in diesem Szenario wären dann schnelle Zugewinne an 107,42 und schließlich 110,00 US-Dollar möglich. Für diesen Fall könnte man dann ein entsprechendes Long-Investment auf kurzfristiger Basis aufbauen. Unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs der letzten Wochen würden dagegen Abschläge auf 86,71 US-Dollar drohen, wo Brent Crude Öl auf seine Hochs aus 2018 treffen würde.