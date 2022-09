Die 10. hochrangige Konferenz zur Zusammenarbeit von Talenten in der Inneren Mongolei, "Grassland Talent", wurde eröffnet

Ordos, China (ots/PRNewswire) - Anziehung und Förderung von Talenten, um "flinke

Pferde" an der nördlichen Grenze laufen zu lassen



Die 10. "Grassland Talent" High-level Talent Cooperation Conference &

Hohhot-Baotou-Ordos-Ulanqab Talent Innovation and Entrepreneurship Week findet

vom 3. bis 9. September in Hohhot, Baotou, Ordos und Ulanqab statt.



Unter dem Motto "Talente durch ein starkes Zentrum und aktivierte Punkte sammeln

- Entwicklung durch Innovation erleichtern" ist die Talentwoche auf Öffnung und

Praxis ausgerichtet, wobei die koordinierte Interaktion zwischen "dem Zentrum"

und "den Punkten" im Mittelpunkt steht. Sie wird in Form einer gemeinsamen

Aktion von vier Städten mit einem Hauptveranstaltungsort und drei

Nebenveranstaltungsorten auf der Grundlage der Plattform der

Hohhot-Baotou-Ordos-Ulanqab-Pilotzone zur Reform des Talentmanagements

durchgeführt, nach Angaben des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Ordos

werden 37 Veranstaltungen in 5 Kategorien durchgeführt, darunter Beratungen zu

Talentprojekten, themenbezogene Seminare, Aktivitäten zu Unternehmertum und

Beschäftigung, Innovations- und Unternehmerwettbewerbe sowie

Leistungsausstellungen.