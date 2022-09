SHENZHEN, China, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Der Kooperationsmechanismus zwischen Shenzhen und Hongkong hat eine neue Politik eingeführt. Am 2. September wurde in Shenzhen und Hongkong die „Shenzhen Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone Administration - Hong Kong Special Administrative Region Government Financial Services and the Treasury Bureau on the 18 Measures to support Qianhai Shenzhen-Hong Kong Venture Capital Joint Development" (im Folgenden als „18 Maßnahmen" bezeichnet) veröffentlicht, so die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.

Als Reaktion auf die Forderung der Hongkonger Finanzindustrie nach einer breiteren Zusammenarbeit zwischen den Private-Equity-Fonds von Shenzhen und Hongkong sehen die „18 Maßnahmen" vor, dass die an der Hongkonger Börse notierten Risikokapitalgesellschaften aus Qianhai eine einmalige Prämie von 2 Millionen Yuan erhalten. Die Qianhai-Risikokapitalgesellschaften und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Hongkong erhalten eine einmalige Prämie von 1 Million Yuan für das Sponsoring einer Special Purpose Acquisition Company und deren Notierung an der Hongkonger Börse. Für ein hochwertiges Qianhai-Infrastrukturprojekt, das in Form eines REIT an der Hongkonger Börse notiert wird, erhält der Anteilseigner des Projekts einen einmaligen Anreiz von 1 Million Yuan. Analysten gehen davon aus, dass dieser Schritt die grenzüberschreitende Investitionszusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong weiter erleichtern wird.