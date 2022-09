Trench Metals identifiziert hochwertige Bohrziele bei Uranprojekt Gorilla Lake in Athabasca in Kanada

Vancouver (Kanada), 5. September 2022 – Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSX-V: TMC, FWB: 33H2) hat drei hochwertige Bohrziele bei seinem Uranprojekt Gorilla Lake identifiziert. Alle Ziele sind von Urananomalien an der Oberfläche geprägt, die mit Verwerfungsstrukturen einhergehen und durch eine Analyse geophysikalischer Datensätze interpretiert wurden. Um diese Ziele zu erproben, hat das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm konzipiert, das bis zu neun NQ2-Bohrlöcher auf 400 m (insgesamt 3.600 m) umfasst. Der Straßenzugang zu den Zielen ist gut und sollte nur minimale Beeinträchtigungen erfordern. Das Unternehmen erstellt zurzeit einen Genehmigungsantrag zur Unterstützung des Programms.

Das Unternehmen wird Updates hinsichtlich der Entwicklung des Diamantbohrprogramms bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uran konzentriert. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. ist berechtigt, sich in der Uranregion Athabasca in Saskatchewan eine Beteiligung von 100 % an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten zu sichern: Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U308*, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Gorilla Lake umfasst eine Grundfläche von knapp 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan und liegt unweit der Uranlagerstätte Shea Creek. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.