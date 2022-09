Ageas arbeitet mit eBaoTech zusammen, um eigene digitale Plattform-Strategie zu unterstützen

Hans De Cuyper, CEO der Ageas Group, kommentierte: „Es werden neue Wege zur Verbindung mit den Kunden entwickelt, und es besteht eine Nachfrage nach neuen Arten von Produkten und Deckungen. Und während wir weiterhin in die Entwicklung unserer derzeitigen Geschäftsbereiche investieren werden, sind wir der Meinung, dass wir an dieser markt- und sektorübergreifenden Entwicklung teilhaben wollen, was bedeutet, dass wir in neue Partnerschaften investieren wollen, die es uns ermöglichen, die Stärken der digitalen Plattformen und Ökosysteme zu nutzen. Als globaler Technologieanbieter für das eingebettete Versicherungsökosystem ist InsureMO die richtige Wahl für uns, um die technologischen Fähigkeiten zu erwerben. Es ermöglicht uns, unsere Produkt- und Systemflexibilität erheblich zu verbessern, was zu einer schnelleren Markteinführung führt - wichtige Fähigkeiten, auf die digitale Plattformen bei der Auswahl ihrer Partner achten

Gilke Eeckhoudt, Chief Development and Sustainability Officer, Ageas Group, fügte hinzu: „Ageas hat eine Erfolgsbilanz bei der Nutzung von Partnerschaften in der ganzen Welt. Sie ist Teil unserer DNA, und das versetzt uns in eine starke Position, um neue Arten von Allianzen einzugehen, die neue Fähigkeiten und einen skalierten Zugang zu neuen Kundengruppen und Wachstum bieten. Die Partnerschaft mit eBaoTech bringt uns die Flexibilität, Skalierbarkeit und Cloud-basierte Architektur in einer Technologieplattform. Wir waren auf der Suche nach einer Lösung mit globaler Präsenz, die in der Lage ist, unsere digitalen Initiativen sowohl in Europa als auch in Asien mit Assets und Produkten zu unterstützen, die grenzüberschreitend wiederverwendet werden können. InsureMO ist eine PaaS-Plattform mit bewährten Anwendungsfällen in der Branche, auch innerhalb unserer eigenen Betriebsgesellschaften. Wir werden InsureMO nutzen, um Konnektivität und API-Fähigkeit sowohl für Front-End-Anwendungen als auch für Back-End-PAS zu ermöglichen."