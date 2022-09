In der deutschen Biotechlandschaft ist ein Konsolidierungsprozess zu beobachten. Bei der steigenden Anzahl von Übernahmen ist der Zukauf des US-Wertes Constellation Pharmaceuticals aus dem Jahre 2021 durch Morphosys herauszustreichen. Mit einem Übernahmepreis von 1,4 Mrd. Euro war es bis dato der bisher größte Zukauf in dem Sektor. Leider verursachte dieser Zukauf beim deutschen Biotechunternehmen Morphosys in weitere Folge hohe Wertberichtigungen und in der Folge starke Kursverluste. Im zweiten Quartal 2022 betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) 60,9 Mio. Euro verglichen zu 40,5 Mio. Euro im zweiten Quartal 2021. Der Anstieg dieser Ausgaben ist in besonderem Maße auf die erstmalige Einbeziehung der F&E-Aufwendungen von Constellation Pharmaceuticals zurückzuführen.

Seit Anfang Januar 2022 hat sich die Einstellung der Marktteilnehmer zu Unternehmen geändert, welche starkes Wachstum aber keine Profitabilität vorweisen können. In dieses Schema passt auch Morphosys. Vom All Time High am 13. Januar 2020 bei 146,30 Euro hat der Kurs in der Spitze um rund 89 Prozent bis auf 16,79 Euro am gestrigen Handelstag nachgegeben. Ein gewichtiger Grund für den Beginn des Abwärtstrends schon Anfang 2021 ist der Zukauf von Constellation Pharmaceuticals. Aus aktueller Sicht könnte sich eine Bodenbildungsphase im Gange zeigen, wobei die Unterstützung bei 16,54 Euro zum Wochenstart erneut getestet wurde. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Kursentwicklung aufgrund des russischen Gasembargos unter die Supportlinie bei 16,54 Euro fortsetzt und neue partielle Tiefs bildet. Nach einem Kursverlust von 89 Prozent sowie der bisherigen Bodenbildung in den letzten Wochen ist eine weiterhin seitwärts gerichtete Kursentwicklung nicht unwahrscheinlich.