Ab sofort können private Anleger:innen mit der mittelfristigen "IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027" (ISIN: AT0000A2ZXK4) in die seit 1978 erfolgreiche IFA AG investieren. Dieser exklusiv bei der 100%-IFA AG-Tochterfirma IFA Invest (www.ifainvest.at) erhältliche "Sustainable Bond" weist ein Volumen von 10 Mio. Euro auf und bietet 3,75% p.a. Fixverzinsung bei 52 Monaten Laufzeit. Die Mindestzeichnung beträgt 10.000 Euro. Zudem besteht die Möglichkeit, den Gewinnfreibetrag §10 EStG 2022 bei Zeichnung bis 14. Dezember 2022 geltend zu machen. Das bringt dem berechtigten Personenkreis wie selbstständig tätigen Personen steuerliche Begünstigungen. Die "IFA AG | 3,75%

Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027" kann außerdem zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen werden. Sicherheit bietet eine Rückkaufsverpflichtung seitens der Emittentin während der Laufzeit zu einem Rückkaufspreis von 90% des Nennbetrags. Für bessere Transparenz wird eine Listung am MTF der Wiener Börse angestrebt. Mit Zeichnung der Anleihe, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert ist, wirken Anleger:innen an der Schaffung von dringend benötigtem, umweltfreundlichem und gefördertem Wohnraum in Österreich mit. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.



"Seit über 40 Jahren konzipiert IFA Immobilienprojekte nach höchsten Standards und im Einklang mit städtebaulichen Anforderungen. Dabei berücksichtigen wir speziell ökologische, finanzielle, gesellschaftliche und soziale Aspekte. Die Zertifizierung der IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027 mit dem

Österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) untermauert dies", so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

Mehr Informationen erhalten Sie unter [www.ifa.at]

(http://www.ifa.at) bzw. [www.ifainvest.at]

(http://www.ifainvest.at).



Zwtl.: Über IFA Invest



Die IFA Invest GmbH ermöglicht kurz- bis mittelfristige Investitionen in attraktive Immobilienprojekte und renommierte Unternehmen dieser Branche. Über ifainvest.at erhalten Anleger:innen Zugang zu Investmentchancen und Anleihen. Seit 2018 wurden über das österreichische Unternehmen IFA Invest GmbH mehr als 57 Mio. Euro veranlagt. Die IFA Invest GmbH ist eine 100% Tochter der IFA Institut für Anlageberatung AG und ein Unternehmen von SORAVIA. [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at)