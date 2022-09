First Hydrogen forciert seine Pläne für grünen Wasserstoff für den US Markt

Vancouver, British Columbia, 6. September 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen angesichts der neuen und massiven Unterstützung für erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff und emissionsfreie Mobilität seine Pläne für grünen Wasserstoff für den US-Markt forcieren wird. Das Unternehmen hat mittlerweile die Firmen First Hydrogen Energy (USA) Inc. und First Hydrogen Automotive (USA) Inc. gegründet und damit auf die vor kurzem erfolgte Verabschiedung des historischen Inflationsbekämpfungsgesetzes (Inflation Reduction Act/das „Gesetz“) reagiert. Mit diesem Gesetz werden Ausgaben für Energie und den Klimawandel in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar genehmigt. Das Unternehmen wird nun damit beginnen, den Flottenkunden in den Vereinigten Staaten seine wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge anzubieten.

Das Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act) wird als entscheidendes Regelwerk angesehen, das zu einer erheblichen Ausweitung der erneuerbaren Energien und zur Industrialisierung einer Reihe von Schlüsseltechnologien, einschließlich der Erzeugung von grünem Wasserstoff, führen wird. Grüner Wasserstoff ist eine saubere Energiequelle, die nur Wasserdampf abgibt und keine Rückstände in der Luft hinterlässt. Er entsteht, wenn elektrischer Strom durch Wasser geleitet und dabei Wasserstoff von Sauerstoff getrennt wird. Die Erzeugung von Wasserstoff gilt dann als umweltfreundlich oder emissionsfrei, wenn der verwendete Strom aus einer erneuerbaren Quelle stammt (Wasserkraft, Wind, Sonne).

First Hydrogen bietet mit der Erzeugung und Bereitstellung von grünem Wasserstoff eine emissionsfreie Lösung für Tankstellen und wasserstoffbetriebene leichte bis mittelschwere Nutzfahrzeuge der nächsten Generation mit Brennstoffzellenantrieb. Die beiden Wasserstoff-Vorführwagen des Unternehmens werden aktuell für Straßentests vorbereitet. Wie bereits angekündigt, entwickelt das Unternehmen derzeit vier umweltfreundliche Produktionsanlagen im Vereinigten Königreich und hat auch bereits Scoping-Studien für die Entwicklung von Standorten für grünen Wasserstoff in Kanada eingeleitet.