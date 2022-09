Die Aktienmärkte reagierten am Freitag mit starken Verlusten auf den "Gas-Schock" durch Gazprom - am gestrigen US-Feiertag konnte man kaum von einem ernst zu nehmenden Handelstag sprechen. Aber heute dürfte es interessant werden für die US-Aktienmärkte: der Dienstag nach dem Labor Day ist historisch gesehen in Jahren, die bisher schlecht gelaufen waren, ein sehr schwacher Handelstag. Nun macht Gazprom die Lieferungen von Gas durch Nord Stream 1 von einer Reparatur durch Siemens abhängig - die nächste Ausrede Russlands? So oder so: die Aktienmärkte sind derzeit überverkauft, sehen aber gleichwohl nach wie vor technisch stark angeschlagen aus. Nach wie vor sind daher Erholungen eher Verkaufs-Gelegenheiten, ein erneuter Test der Juni-Tiefs wahrscheinlich..

Hinweise aus Video: