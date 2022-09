"QF-Test"-Hersteller mit neuem Gesellschafter: mgm technology partners übernimmt Quality First Software (FOTO)

- mgm technology partners wird alleiniger Gesellschafter der Quality First Software GmbH (QFS)

- Investition in Software Testing stärkt eine fundamentale Säule von mgm und schafft Grundlage für Integration in die Low Code-Plattform A12 - QFS-Gründer bleiben als Geschäftsführer an Bord, Produkt und Standorte bleiben eigenständig bestehen



Das Technologie-Unternehmen mgm technology partners GmbH ( https://www.mgm-tp.com/ ) hat die Quality First Software GmbH ( QFS (https://www.qfs.de/) ) mit Hauptsitz in Geretsried nahe dem Starnberger See in Bayern zum 01.09.2022 übernommen. QFS wurde 2001 gegründet, im gleichen Jahr kam die erste kommerzielle Produktversion von QF-Test auf den Markt. Das in der Branche bekannte Tool für automatisierte UI-Softwaretests (User Interface) ist heute bei Kunden weltweit im Einsatz. Die beiden QFS-Gründer und Geschäftsführer Gregor Schmid und Karlheinz Kellerer behalten weiterhin die Verantwortung für die Geschäfte.