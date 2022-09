SoftIron stellt HyperCloud vor, eine schlüsselfertige, vollständig integrierte Intelligent Cloud Fabric

Ermöglicht die Bereitstellung und den Betrieb von privaten und hybriden Clouds mit radikaler Einfachheit

LONDON, 6. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- SoftIron, der führende Anbieter von zweckmäßigen und leistungsoptimierten Rechenzentrumslösungen, kündigt heute sein neuestes Flaggschiff an: HyperCloud, die weltweit erste schlüsselfertige, vollständig integrierte und unterstützte Intelligent Cloud Fabric. HyperCloud wurde von Grund auf von SoftIron in seinen eigenen Fabriken entwickelt und hergestellt und ist eine vollständig integrierte Plattform, die die Komplexität der Integration der vielen unabhängigen Hardware- und Softwareebenen beseitigt, die für den Aufbau und Betrieb einer einheitlichen privaten oder hybriden Cloud erforderlich sind. Mithilfe vorintegrierter Bausteine automatisiert HyperCloud die Bereitstellung von Speicher-, Rechen-, Netzwerk- und Infrastrukturdiensten vollständig und bietet eine voll funktionsfähige, mandantenfähige Cloud, die in nur einem halben Tag und in weniger als einem halben Rack bereitgestellt werden kann und nahezu unbegrenzt skalierbar ist.