07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Schweiz: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron

19:00 Uhr, USA: Apple, Event Vorstellung neuer Produkte

07:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig)

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 07/22

08:00 Uhr, Deutschland: Stromerzeugung nach Energieträgern

(einschl. Stromim- und -exporte), 1. Halbjahr 2022

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 07/22

11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q2/22

11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q2/22

11:00 Uhr, EU: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 07/22

16:00 Uhr, Kanada: BoC, Zinsentscheid

20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book

