Maritime Resources: CEO skizziert die letzten Schritte zum Minenbau!

Vergangene Woche hat Maritime Resources eine überzeugende Machbarkeitsstudie für die geplante Goldmine auf Hammerdown vorgelegt. CEO Garret MacDonald zeigt sich optimistisch für die Finanzierung des Baus und skizzierte die letzten Schritte dahin.

Maritime Resources: Goldproduktion für unter 1.000 $ je Unze

Maritime Resources (0,05 CAD; CA57035U1021) hat in der vergangenen Woche die Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für den Bau der Hammerdown-Goldmine in der kanadischen Provinz Neufundland vorgelegt. Die Studie überzeugte mit niedrigen Betriebskosten von 912 US-Dollar je Unze (AISC) und einem Free Cashflow von 41,4 Mio. US-Dollar pro Jahr. Dies entspricht mehr als dem Doppelten des aktuellen Börsenwerts. Die Kosten des Baus in Höhe von 75 Mio. US-Dollar sollen in 1,7 Jahren zurückverdient werden. Sollte der Goldpreis auf 1.600 US-Dollar je Unze fallen, läge die Payback-Time immer noch bei guten 2,3 Jahren. Mehr dazu erfahren Sie an dieser Stelle.