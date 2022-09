Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das 24. Quartal in Folge einen Abonnentenzuwachs bei seinem Content-Geschäft verzeichnen konnte.

Aspermont hat in den letzten sieben Jahren trotz der häufigen Marktturbulenzen, der COVID-19-Pandemie, des globalen Inflationsdrucks und der Marktvolatilität sein Content-as-a-Service (CaaS)-Abonnentenservice kontinuierlich ausgebaut. Trotz aller Widrigkeiten konnte das CaaS-Geschäft nach und nach eine kritische Masse aufbauen.

Die wichtigsten CaaS-Kennzahlen im 3. Quartal 2022:

- Der Jahresauftragswert (Annual Contract Value/ACV) lag mit 9,85 Mio. Dollar um 4 % über dem Vorquartal und um 13 % über dem Vergleichswert des Vorjahres.

- Die volumenbezogene Erneuerungsrate (Volume Renewal Rate/VRR) ist mit 85,5 % so hoch wie nie zuvor und liegt 83,9 % über dem Vorquartal und 82,2 % über dem Vergleichswert des Vorjahres.

- Die Netto-Kundenbindungsrate (Net Retention Rate/NRR) liegt konstant bei über 100 %.

- Der durchschnittliche Umsatz pro Einheit (Average Revenue Per Unit/ARPU) beträgt nun über 1,5 Tsd. Dollar, das entspricht einem Plus von 7,2 % gegenüber dem Vorquartal und einem Zuwachs von 27,5 % in den letzten 12 Monaten.

- Der Lebenszeitwert (Lifetime Value/LTV) der Abonnements beläuft sich aktuell auf über 68 Mio. Dollar und ist damit um 15,9 % höher als im Vorquartal bzw. um 39,5 % höher als im Vorjahr.

Alex Kent, Managing Director, erklärt:

„Das CaaS-Geschäft von Aspermont, eines unserer drei XaaS-Modelle, ist ein Grundpfeiler unserer langfristigen Strategie, mit der wir das Unternehmen noch größer machen und noch breiter aufstellen wollen.

Wir erzielen bei unseren Produktpaketen (ARPU) solide Preissteigerungen, während in den letzten sieben Jahren gleichzeitig auch die Nettobindungsraten und die volumenbezogenen Erneuerungsraten angestiegen sind. Die Zahl der Abonnementeinheiten ist konstant geblieben, die Größe der Einheiten hat allerdings zugenommen und die Zahl unserer Leserschaft ist immer stärker gewachsen. Dies bestätigt einerseits die wachsende Anerkennung der Kunden für die Qualität unserer Inhalte und andererseits den Erfolg unserer kundenorientierten Marketingstrategien (Account Based Marketing Strategies).