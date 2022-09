Der Handelsstart im DAX ist kraftvoll und zeigt erst einmal einen "Turn Around Tuesday" an, ganz nach dem Geschmack unseres Interviewpartners Daniel Saurenz heute. Er kommentiert den Verlauf mit einer Art Erleichterungs-Rallye, nachdem die Themen Nord Stream 1 und auch die US-Arbeitsmarktdaten genug diskutiert wurden. Vielleicht spielt auch die Vorfreude auf den Handelsstart an der Wall Street eine Rolle, denn gestern war in den USA ein Feiertag.

Mit Blick auf die Volatilität ist auch dort eine Gegenreaktion abzulesen, die wir historisch mehrfach im 30er-Niveau gesehen hatten.

Aus dem Aktienbereich beginnen wir mit der Adidas. In diversen Medien ist der US-Rapper Kanye West zu sehen, der sehr fragwürdige Beiträge teilt. Sein Ärger basiert auf einer vermeintlichen Produktkopie seiner Modelle - die ganze Story und das Chartbild sehen wir im Interview.

Weiterer Wert ist die Volkswagen, die zusammen mit Porsche in der Vorwoche die DAX-Rangliste anführte. Der Börsengang soll in einem stabilen Börsenumfeld stattfinden, gern auch noch im September dieses Jahres - so hieß es nun aus der Zentrale in Wolfsburg. Nur ist das Umfeld gerade nicht so stabil. Was heißt dies und hat dieses IPO überhaupt noch weitere Auswirkungen auf den Kurs? Darüber diskutieren wir mit unserem Moderator Andreas Bernstein.

Dritter Wert ist die Vonovia, die auf einem 5-Jahres-Tief notiert und noch nicht direkt vom Regierungs-Entlastungspaket profitieren konnte. Wie ist die Bewertung des Unternehmens einzuordnen? Ein optisch preiswerter Kurs muss nicht immer ein attraktiver Kaufkurs sein.

Bei Starbucks wurde ein neuer Chef ins Amt gehoben - oder anders formuliert: sein Amtsantritt mit 1,6 Millionen US-Dollar versüßt. Nun muss er zeigen, auch mit steigenden Kaffeepreisen und Löhnen die Marge des Unternehmens konstant halten zu können. Eine große Herausforderung, die der Aktienkurs ein wenig positiv vorwegnimmt.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.