Forbes zeichnet Simon-Kucher & Partners als eine der weltweit besten Unternehmensberatungen 2022 aus

Köln/Bonn (ots) - Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat gemeinsam mit Statista

erstmals ein globales Ranking der besten Unternehmensberatungen erstellt. Dazu

befragten sie Führungskräfte aus unterschiedlichen Ländern weltweit nach ihren

Empfehlungen in insgesamt 27 Bereichen.



Die globale Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners

(https://www.simon-kucher.com/de) wurde von Forbes als eine der weltweit besten

Unternehmensberatungen 2022 (https://www.forbes.com/lists/worlds-best-management

-consulting-firms/?sh=67976d972904) ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin hat in

Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista Führungskräfte aus

verschiedenen Ländern befragt und daraufhin das Ranking der am häufigsten

empfohlenen Unternehmen veröffentlicht. Simon-Kucher erhielt beste Bewertungen

in insgesamt zwölf Sektoren und Funktionsbereichen und ist darüber hinaus eines

von nur fünf Beratungsunternehmen weltweit, das mit fünf Sternen in dem Bereich

"Marketing, Brand & Pricing" ausgezeichnet wurde.