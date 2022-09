Digitale Messe ausrichten und zum Erfolg machen - 6 Tipps, worauf Unternehmen achten müssen und wie sie davon profitieren können (FOTO)

Stuttgart (ots) - Auch dieses Jahr drohen weitere Corona-Einschränkungen, und

Gerne gibt er in diesem Artikel 6 wichtige Tipps, die Unternehmen umsetzenmüssen, um erfolgreich eine digitale Messe zu veranstalten und zu nutzen.Tipp 1: Informationen digital aufbereitenWer eine gut besuchte Online Messe organisieren möchte, muss verstehen, wie eineklassische Ausstellung aussieht. Messestände, Aussteller oder Workshops müssendigital nachgebaut werden. Inzwischen gibt es Unternehmen und Systeme, welche2D- und 3D-Modelle perfekt darstellen können. Zudem müssen Messebesucher mitausreichend Informationen versorgt werden, um am Ende überzeugt werden zukönnen.Tipp 2: Passende Software nutzenEine passende Software ermöglicht die Eins-zu-eins-Kommunikation mit einemVerkaufsberater. So können sich Messebesucher austauschen, ohne den Computer zuverlassen. Auch die Vernetzung und Unterhaltung verschiedener Besucher wirddurch eine professionelle Software unterstützt. Um die richtige Software zufinden, ist es empfehlenswert, Erfahrungen mit Geschäftspartnern auszutauschen.Tipp 3: Strukturierter AblaufplanUm die Aufmerksamkeit sowie das Interesse der Besucher zu halten, ist einegenaue Ablaufplanung mit Einspielern, Musik und Pausen wichtig. Vorträge müssenkurz und knackig gehalten werden. Erfolg versprechend ist der Einbau voninteraktiven Elementen wie Gewinnspielen, Umfragen, Feedbacks und Goodies. Wiein den sozialen Medien müssen auch hier die Besucher gebunden werden.Tipp 4: Professionalität in jeglicher HinsichtEine miserable Videoqualität zerstört den ganzen Auftritt, egal, wie gut allesandere geplant ist. Ein ausgezeichneter Ton, gut ausgeleuchtete Bilder und einsauber laufendes Internet sind für den Erfolg der Veranstaltung daher elementar.Auch Backups sind wichtig, etwa ein Plan B, wenn das Internet ausfällt. Nebender hochwertigen Technik und einem guten Drehbuch sind ein Moderator, starkeÜbergänge und interaktive Elemente wesentlich für einen guten OnlineMesseauftritt. Wer es schafft, alles kurz und knackig zu halten, macht die Messezu einer erfolgreichen Show!Tipp 5: Für Abwechslung sorgenStatt eine Messe monatlich mit den gleichen Inhalten zu veranstalten, ist esbesser, Themen-Messen zu konzipieren. Mit ihnen lassen sich neue Ideen und damitMehrwerte für die Besucher erzeugen. So können monatlich, quartalsweise oderjährlich neue Produkte vorgestellt werden. Langfristig lassen sich auf dieseWeise neue Interessenten gewinnen.Tipp 6: Die Messe richtig bewerbenFür den Erfolg der Messe ist die Anzahl der Besucher entscheidend. LinkedIn undXing bieten beispielsweise spezielle Event-Tools, über die man gezielt Menscheneinladen kann. Zudem sind Bestandskunden per E-Mail oder Newsletter erreichbarund für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen Werbeanzeigen. Um das Eventlangfristig zu bewerben, kann auch in E-Books und Videos darauf hingewiesenwerden. Wichtig ist, dass sich die Interessenten nicht nur anmelden, sondernauch an der Messe teilnehmen.Über Robert Kirs:Robert Kirs ist der Gründer und Geschäftsführer von Social Media Schwaben GmbH,einer Social-Media-Agentur und Unternehmensberatung für B2B-Unternehmen aus demMittelstand. Robert Kirs setzt auf die Kombination aus einem ingenieurmäßigenVorgehen und dem Einsatz von Onlinemarketing, was zu erstklassigen Ergebnissenführt. Weitere Informationen unter: https://www.socialmedia-schwaben.de/Pressekontakt:Social Media Schwaben GmbHhttps://www.socialmedia-schwaben.de/Vertreten durch: Robert Kirs, Anes CavkaE-Mail: mailto:info@socialmedia-schwaben.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159529/5314039OTS: Social Media Schwaben GmbH