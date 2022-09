Markt für ESG-Daten von hoher Dynamik geprägt / Scores und Ratings der Datenanbieter sind kaum miteinander vergleichbar

Frankfurt (ots) - Banken und KVGen sind auf die Zuarbeit von ESG-Datenanbietern

angewiesen, um in ihren Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte zu

berücksichtigen. Für die Erfassung und Analyse verschiedenster Kriterien

hinsichtlich Ökologie (E), sozialer Gerechtigkeit (S) und guter

Unternehmensführung (G) setzen die Provider modernste Technologien ein. Dennoch

bleiben große Unterschiede in der Bewertung zwischen den Anbietern. Eine Analyse

der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro zeigt,

worauf die Institute bei der Partnerauswahl achten sollten.



"Für Kreditvergabe, Anlageberatung und Investmententscheidungen gewinnen

ESG-Kriterien an Bedeutung. Finanzinstitute stehen deshalb unter Druck, bei der

Wahl eines ESG-Datenproviders den oder die für sie richtigen Partner

auszuwählen", sagt Christian Obert, Manager bei der Unternehmensberatung

Cofinpro. Angesichts der mangelnden Vergleichbarkeit der von Anbietern

erstellten Scores und Ratings müssten die jeweiligen Methoden und Standards

genau analysiert werden, um den optimalen Fit für den eigenen Anwendungsbereich

zu finden: "Unter Umständen gibt es nicht den einen Anbieter, der sämtliche

Anforderungen erfüllt, und nur die Kombination der Services mehrerer Anbieter

führt zum Ziel."





Im Rahmen der Datenprovider-Studie haben die Cofinpro-Experten dieunterschiedlichen Ansätze zur Ermittlung der ESG-Scores bzw. -Ratings näherbetrachtet. Ihre Empfehlung an die Institute: "Daten-Abnehmer sollten nicht nurdie aggregierten Kennzahlen beachten, sondern bei Bedarf auch diezugrundeliegenden Rohdaten einsehen. Wenn Banken und Fondsgesellschaften dieScores, Ratings oder Einstufungen der ESG-Datenanbieter direkt übernehmen, ohnedie Methodik dahinter zu durchdringen, besteht die Gefahr einer möglichenFehlallokation von Kapital auf Basis unzutreffender Annahmen bzw. abweichenderEinschätzungen", so ESG-Experte Obert.KI hilft bei der AuswertungDer Markt für ESG-Daten ist von einer großen Dynamik geprägt und stellt fürAnbieter wie Abnehmer eine besondere Herausforderung dar. Die Vielzahl der Daten- einer der untersuchten Anbieter stellt ESG-Informationen für mehr als 200.000Unternehmen bereit - wird bei der Mehrzahl der Provider mittels KünstlicherIntelligenz (KI) ausgewertet. "Die hohe Technologisierung führt in Verbindungmit Konsolidierungstendenzen zu steigenden Eintrittsbarrieren für neueESG-Datenanbieter", hat Berater Obert erkannt. Banken sollten zugleich dasoperative Geschäftsmodell des Datenanbieters in puncto Lieferfähigkeit,Anpassungsgeschwindigkeit und Verlässlichkeit betrachten. Taktische Überlegungenmüssten genauso Berücksichtigung finden wie strategische. Das gelte auch imHinblick auf mögliche Abhängigkeiten beim Abschluss von Verträgen. Vor allem dieoperativen und gebührentechnischen Risiken könnten beträchtlich sein.Der große Interpretationsspielraum weicher ESG-Kriterien und die unscharfeErhebung einzelner Kennzahlen führen dazu, dass die Datenanbieter zum Teilunterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zur Ermittlung der ESG-Scores anwenden.Cofinpro-Manager Obert rät Finanzinstituten deshalb dazu, sich nicht vonausufernden Zahlenwerken ablenken zu lassen, sondern sich auf wenige Kennzahlenzu konzentrieren, die einen klaren Ursache-Wirkung-Zusammenhang aufweisen: "Dasist zielführender als ein Potpourri an interpretationsbedürftigen Kennzahlenheranzuziehen. Im Zeitverlauf kann dieses Modell bei Bedarf angepasst odererweitert werden."Mehr Infos mit einer Analyse der wichtigsten Anbieter finden Sie hier(https://cofinpro.de/download/esg-studie) .Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in derManagement-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen großeGeschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen rund 200 Bank- und Technologieexperten. Das Haushat 2022 zum zwölften Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut dieAuszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/5314041OTS: Cofinpro AG