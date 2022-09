Dr. Fabian Geldmacher ist Director Strategy & Business Development der Lysando AG (FOTO)

Triesenberg, Liechtenstein (ots) - Die Lysando AG - Marktführer für

antimikrobielle Proteine - freut sich mitzuteilen, dass Dr. med. Fabian

Geldmacher seit Juni das Team als Director Strategy & Business Development

verstärkt. Dr. Geldmacher ist zuständig für Lysandos zukünftige strategische

Ausrichtung und die Identifikation von Bereichen, in denen Lysandos Technologie

den größten Mehrwert bieten kann. Er wird aktiv dazu beitragen, die

Artilysin®-Technologie in den Markt zu bringen.



In seiner letzten beruflichen Station war Dr. Geldmacher fast neun Jahre als

Berater für McKinsey & Company tätig. Als Associate Partner im Healthcare- und

Life-Sciences-Bereich unterstützte er seine Klienten unter anderem bei

Strategie- und Transformationsprojekten oder der Vorbereitung von M&A-Prozessen.

Mit der Lysando AG und der Artilysin®-Technologie ist er in diesem Kontext seit

vier Jahren vertraut.