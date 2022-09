GLOCK ecotech nimmt Holzgas-Blockheizkraftwerk in Japan in Betrieb (FOTO)

Griffen (ots) - In der ersten Jahreshälfte 2022 wurde in der japanischen Stadt

Iga (Präfektur Mie) ein neues Holzgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) des

österreichischen Unternehmens GLOCK ecotech GmbH in Betrieb genommen. Es ist die

60. Anlage weltweit seit der Auslieferung des ersten BHKWs in Zeltweg,

Österreich im November 2015.



Kathrin Glock, Vorsitzende des CSR-Beirats der GLOCK ecotech GmbH: "Unsere

Holzgas-Blockheizkraftwerke stellen in mehrfacher Hinsicht eine herausragende

Erfolgsgeschichte dar: Sie leisten nicht nur einen maßgeblichen Beitrag zur

Energiewende, sondern setzen auch neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und

Innovation."