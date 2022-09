Biotts neue Medikamentenkategorie ist ein Durchbruch im Kampf gegen Krebs und Diabetes

Wroclaw, Polen (ots/PRNewswire) - Ein von Biotts-Forschern entwickelter

Arzneimittelträger kann gängige Medikamente effizienter transportieren, was zu

einer besseren Wirksamkeit, geringeren Medikamentendosen und drastisch

reduzierten Nebenwirkungen führt



"Nach jahrelanger Arbeit hat Biotts ein universelles System entwickelt, das in

der Lage ist, viel größere Moleküle zu liefern als alle derzeit verfügbaren

Lösungen. Der Trägerstoff des Unternehmens besteht aus mehreren bekannten

Absorptionspromotoren, die auf einzigartige Weise mit Arzneimitteln kombiniert

werden - so lassen sich zusätzliche Synergien erzielen. Dank dieses Systems

können die Geschwindigkeit und die Tiefe der Medikamentenaufnahme im Gewebe so

gesteuert werden, dass das Medikament nur erkrankte Bereiche oder den

systemischen Kreislauf erreicht", sagt Pawel Biernat, PhD, CEO von Biotts, einem

Biotech-Unternehmen aus Wroclaw.