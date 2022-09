Düsseldorf (ots) - Führungskräftebefragung zum Thema Digitale Transformation:

Fast alle deutschen Führungskräfte sehen ihr Unternehmen auf einem guten Weg /

Thema wird überwiegend auf C-Level-Ebene gesteuert / Kundenbedürfnisse und

Umsatzziele sind die Treiber der digitalen Transformation / Agile Methoden

werden teilweise genutzt, sind jedoch noch stark erklärungsbedürftig / Größte

Herausforderungen sind Akzeptanz, fehlende Zeit sowie unzureichende Nutzung und

Verständnis von neuen Technologien



Großer Optimismus unter deutschen Führungskräften beim Thema digitale

Transformation: 97 Prozent der Führungskräfte glauben, dass der Fortschritt und

die Veränderungsmaßnahmen im Zuge der digitalen Transformation in ihrem eigenen

Unternehmen auf einem guten Weg seien. Lediglich drei Prozent stimmen dem nicht

zu.





Die Befragung ergab, dass gut die Hälfte der Unternehmen (52 Prozent) sich seitmehr als drei Jahren mit der für die digitale Transformation erforderlichenOrganisationsentwicklung beschäftigt. Relative "Newcomer" im Bereich digitaleTransformation sind vor allem Handels- und Konsumgüterunternehmen. 57 Prozentder Führungskräfte aus dieser Branche gaben an, erst seit einem bis unter dreiJahren die digitale Transformation voranzutreiben.Die Mehrheit der Führungskräfte gab außerdem an, dass das Thema digitaleTransformation in ihrem Unternehmen Top-Priorität hat: Die Verantwortung seiüberwiegend auf C-Level-Ebene (59 Prozent Zustimmung; in Industrieunternehmensogar 72 Prozent Zustimmung) und auch noch auf Ebene des mittleren Managements(50 Prozent Zustimmung) angesiedelt."Dass die Verantwortung für Organisationsentwicklung auf C-Level-Ebeneangesiedelt ist, ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Diese Verantwortungsollte auch nicht delegiert werden. Meiner Beobachtung nach geschieht diesallerdings noch viel zu oft. Haltungsfragen, die Reflexion des eigenenFührungsverständnis und ein verändertes Denkverhalten sind bedeutend für denErfolg und müssen vorgelebt werden. Meiner Erfahrung nach hat sich ein Tandemaus CEO und Chief Transformation Officer mit Fokus auf Systementwicklungbewährt. Immer mehr Unternehmen gehen diesen Weg", so Peter Seethaler,verantwortlich für Transformationsthemen bei PwC Deutschland.Das sind Ergebnisse einer von der Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPwC Deutschland durchgeführten Befragung unter 500 Führungskräften inDeutschland.Kundenbedürfnisse und Umsatzziele sind wichtigste TreiberMit der digitalen Transformation werden in etwa gleichberechtigtkundenorientierte und wirtschaftliche Ziele verfolgt. Die kundenorientierten