IWH Deutlich mehr Firmenpleiten - Tendenz steigend

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist deutlich gestiegen. Im August 2022 zählten die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) 718 Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland.



Das waren 26 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Insolvenzprognose des IWH hatte vor einem Monat für August und September einen Anstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorausgesagt. Auf Basis der aktuellen Zahlen wurde die Prognose für September leicht nach oben angepasst: Es ist demnach nunmehr mit einem Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.