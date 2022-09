Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle den US-Dollar bei seiner Rally gegen den Japanischen Yen. Der Greenback legte in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Stärke an den Tag. Von kurzen Verschnaufpausen einmal abgesehen, trieb er den Japanischen Yen konsequent vor sich her.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Tagen verstand es der US-Dollar, die Zone 131,3 JPY / 130,0 JPY erfolgreich zu verteidigen. Diese geriet nie wirklich in Gefahr. Stattdessen verlagerte sich das Handelsgehen nach und nach wieder in Richtung 135 JPY und 136,7 JPY. Die Rückeroberung der 135 JPY /136,7 JPY ebnet dem US-Dollar nun den Weg in Richtung des letzten Verlaufshochs bei 139,3+ JPY. Für das Währungspaar brechen nun spannende und möglicherweise richtungsweisende Handelstage an. Mit einem Niveau von 137+ JPY hat sich der Greenback in Schlagdistanz zu seinem letzten Bewegungshoch vorgearbeitet. Insofern könnte es nun jederzeit zu Attacken auf das letzte Bewegungshoch kommen. Die charttechnischen Aspekte lassen sich kurz und knapp, wie folgt zusammenfassen: Der US-Dollar übt verstärkt Druck aus. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 139,3+ JPY würde das Rallyszenario reaktivieren. Hingegen ist unverändert Obacht geboten, sollte es für den US-Dollar noch einmal unter die 130 JPY gehen.“

In den vergangenen Handelstagen knüpfte der US-Dollar nahtlos an seine bärenstarke Vorstellung der letzten Monate an. Auf der Unterseite passierte nicht viel. Die genannten Bereiche um 130,0 JPY / 131,3 JPY blieben unberührt. Stattdessen ging auf der Oberseite wieder die Post ab.

Der Ausbruch über das Niveau des letzten Verlaufshochs (139,3+ JPY) hat eine neue Phase der Rally eingeläutet. Dass es dem Greenback zudem gelang, sich zügig über die psychologisch relevanten 140 JPY aufzuschwingen, unterstreicht die überaus robuste Verfassung, in der sich der US-Dollar gegenwärtig befindet.

Aus charttechnischer Sicht muss es für den US-Dollar nun darum gehen, die Ausbruchsbewegung weiter zu manifestieren. Auf der Oberseite steht die Tür weit offen. Etwaige Rücksetzer sollten auf den Bereich um 139,3 JPY begrenzt bleiben. Geht es signifikant darunter, ist Obacht geboten. Sollte der US-Dollar gar unter die 135 JPY zurückfallen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.