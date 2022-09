Der Osten im Preisvergleich In drei Viertel aller Kreise verteuern sich die Mieten innerhalb eines Jahres

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und

Thüringen von immowelt zeigt:



- In 54 von 72 untersuchten Stadt- und Landkreisen sind die Mieten innerhalb

eines Jahres gestiegen

- Berlin und Umland am teuersten: Mieten von mindestens 10 Euro pro Quadratmeter

in Potsdam und den Landkreisen Oberhavel und Dahme-Spreewald

- Moderate Anstiege in den meisten Großstädten: Dresden (+1 Prozent), Magdeburg

(0 Prozent), Halle (+3 Prozent) - Ausnahme Rostock (+13 Prozent)

- Ländliche Regionen mit größtem Zuwachs: Landkreise Vorpommern-Greifswald,

Weimarer Land (je +17 Prozent) und Altmarkkreis Salzwedel (+15 Prozent)