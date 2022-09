TÜV-Verband fordert mehr digitale Sicherheit bei Spielzeug

Berlin (ots) - Eine gesetzlich verankerte unabhängige Prüfung kann vor allem

Kleinkinder besser vor fehlerhaftem Spielzeug schützen. Zugleich sind erweiterte

Vorgaben notwendig, um Gefahren durch vernetzte und mit Künstlicher Intelligenz

ausgestattete Spielwaren vorzubeugen.



Gesundheitsschädliche Farben, scharfe Kanten - und inzwischen auch

Datendiebstahl oder Cyberangriffe: Fehlerhaftes oder vernetztes Spielzeug birgt

beträchtliche Risiken. Kinder können sich verletzen und von "Smart Toys" mit

digitalen Funktionen abgehört oder manipuliert werden. "Vor allem kleine Kinder

können nicht einschätzen, wo Gefahren lauern", sagt Daniel Pflumm, Referent

Produktregulierung und Digitalisierung beim TÜV-Verband. "Sie müssen besonders

gut geschützt werden." Der TÜV-Verband fordert deshalb eine gesetzlich

verankerte Drittprüfung bei Spielzeug für Kinder bis 3 Jahre und für vernetztes

Spielzeug mit digitalen Funktionen. Die Kontrollen müssen von unabhängigen

Prüforganisationen durchgeführt werden. Unbedenkliche Spielwaren erhalten nach

der Prüfung durch eine unabhängige Institution ein entsprechendes Zertifikat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der TÜV-Verband verweist auf die USA, die nach einem Skandal um Mattel dieDrittprüfungs-Pflicht eingeführt haben. In den Jahren 2006 und 2007 hatte derHersteller Spielzeug verkauft, das giftige Bleifarbe enthielt. "DieProduktrückrufe sind in den USA nach Einführung der Regelung deutlichzurückgegangen", sagt Pflumm. Den Weg zur verpflichtenden Drittprüfung in Europakönnte die EU-Kommission ebnen. Sie prüft derzeit, ob die im Jahr 2009 in Kraftgetretene EU-Spielzeugrichtlinie überarbeitet werden soll. Nach erstenKonsultationen spiele die Drittprüfung allerdings noch keine Rolle, erläutertPflumm.Hersteller in der VerantwortungUm einen hohen Schutz für Kinder zu gewährleisten, ist laut Pflumm einezweistufige unabhängige Prüfung die beste Lösung. Auf die Bewertung derSicherheit von Prototypen folgt dann eine Überwachung der Produktion. Nachdiesem Prinzip wird das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) von Prüforganisationenwie den TÜV-Unternehmen vergeben. "Hersteller von minderwertigen odergefälschten Produkten melden sich für eine GS-Prüfung gar nicht erst an", sagtPflumm. Die Hersteller, Importeure oder Händler sind dafür verantwortlich, dasssie nur gesetzeskonforme Produkte vermarkten. Also auch für dieKonformitätsbewertung ihrer Produkte. Indem sie die CE-Kennzeichnung anbringen,geben sie an, dass sie ihre Produkte mit den Vorgaben der EU-Spielzeugrichtliniein Einklang gebracht haben." Die Zahlen des "EU Safety Gate" sprechen eineandere Sprache und untermauern den Bedarf an höheren Sicherheitsstandards. Beim