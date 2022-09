Neue Geschäftsführer im deutschen E.ON Vertrieb, bei E WIE EINFACH und eprimo (FOTO)

München (ots) -



- Wolfgang Wirtnik, Jens Michael Peters und Benjamin Jambor übernehmen neue Geschäftsführungsaufgaben bei E.ON Energie Deutschland - Katja Steger neue gemeinsame CEO für E WIE EINFACH und eprimo, Alexander Frohne CFO



Bei der deutschen E.ON Vertriebsgruppe gibt es mehrere personelle Neuerungen für eine noch konsequentere Ausrichtung auf eine grüne, kundennahe und digitale Energiezukunft. Neu in der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH ist Wolfgang Wirtnik. Als COO (Chief Operating Officer) verantwortet Wirtnik seit dem 1. Juli 2022 unter anderem alle Kundenserviceprozesse. Jens Michael Peters wird ab dem 1. Oktober 2022 als CCO (Chief Commercial Officer) die Leitung des Ressorts B2C der E.ON Energie Deutschland GmbH übernehmen. Peters verantwortet damit künftig unter anderem das Vertriebsgeschäft für Strom- und Gasprodukte sowie energienahe Kundenlösungen für die Marke E.ON. Außerdem wird Benjamin Jambor zum 1. November 2022 in die E.ON Geschäftsführung berufen. Mit dem Start der neuen Aufbauorganisation zum 01.01.2023 wird er das neu geschaffene Ressort Future Energy Home als CCO leiten und somit für das Kundenlösungsgeschäft (z. B. Photovoltaik) verantwortlich zeichnen. Die Verantwortung für die Marken E WIE EINFACH, eprimo, und die Tochtergesellschaft E.ON Energie Dialog GmbH trägt weiterhin Wolfgang Noetel als CCO Second Brands.