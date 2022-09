JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

an der Börse TTMzero hat ein Plus von 0,00 % auf 74,98EUR erreicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Lackhersteller kranke an der allgemeinen Schwäche des Bausektors, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das betreffe insbesondere den europäischen sowie den Heimwerker-Markt. Positiv sei, dass sich die Kosten für Rohmaterial seit den Halbjahreszahlen schätzungsweise um rund zehn Prozent verringert hätten./jcf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 15:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

