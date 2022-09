JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. E0005557508> auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,5 Euro belassen. Er halte an seiner positiven Einschätzung des Sektors fest, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das zweite Halbjahr sei reich an Kurstreibern. Schlüssel zu einer strukturellen Aufwertung bleibe aber die Fähigkeit, Preiserhöhungen durchzusetzen. Telefonica sei dabei aber Risiken durch Währungsschwankungen und dem hohen Anteil Schwellenländergeschäft ausgesetzt./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 23:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,44 % auf 4,07EUR erreicht.