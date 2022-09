Frankfurt am Main (ots) -



- Kostendruck bei Wärmeversorgung wird immer spürbarer

- 29 % der Haushalte nutzen Energiewendetechnologien

- Großes Potenzial im Wohngebäudebestand: Erst 30 % der Haushalte wohnen gut

gedämmt



Die Menschen in Deutschland nehmen die Veränderungen durch den Klimawandel

deutlich wahr. Gut zwei Drittel der Haushalte (68 %) befürchten eine

Beeinträchtigung durch die Folgen der globalen Erwärmung (2020 waren es noch 64

%). Gleichzeitig beklagen 52 % von ihnen einen hohen Kostendruck bei der

Wärmeversorgung, wie das neue KfW-Energiewendebarometer zeigt. Die

haushaltsrepräsentative Befragung lief von Dezember 2021 bis Januar 2022 und

damit vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es ist davon

auszugehen, dass der Anteil der Haushalte, der sich um die hohen Energiekosten

sorgt, mittlerweile deutlich höher ist und weiter steigen wird, weil die

Preisanstiege bis heute noch gar nicht vollständig bei den Verbrauchern

angekommen sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Für die Menschen hierzulande drängen Fragen um den Energieverbrauch und einevon fossilen Rohstoffen unabhängigere Energieversorgung in den Alltag", sagt Dr.Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Durch Trockenheiten undHitzeperioden im Sommer oder Extremwetterereignisse werden die Folgen desKlimawandels direkt vor unserer Haustür immer spürbarer. Der Anstieg derEnergiepreise führt uns vor Augen, dass ein geringerer Energieverbrauch und eineunabhängigere Energieversorgung dem Klimaschutz dienen und gleichzeitig dieEnergiekosten zu senken." Positiv sei deshalb, dass die Anzahl der Haushalte inDeutschland, die Energiewendetechnologien nutzen, im letzten Jahr deutlichgestiegen ist. Rund 29 % nutzen laut KfW-Energiewendebarometer mittlerweilemindestens eine der folgenden Technologien: Photovoltaik, Solarthermie,Batteriespeicher, Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung, Holzpelletsheizung,Elektroauto (27 % in 2021). Weitere 13 % der Haushalte planen die Anschaffung imlaufenden Jahr. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor (7 % in 2021)."Immer mehr Haushalte nutzen regenerative Energien zur häuslichen Strom- undWärmeerzeugung", kommentiert Köhler-Geib die aktuellen Ergebnisse. "Aktuellsetzen noch vor allem einkommensstarke Haushalte und solche mit Wohnungseigentumauf Solarthermie, Photovoltaikanlagen oder Elektroautos. Es sind aber fast alleHaushalte durch die hohen Energiepreise betroffen. Weitere Fortschritte beiEnergieeffizienz und Energieerzeugung sind notwendig, damit die Energiewende in