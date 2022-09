KfW IPEX-Bank finanziert Entwicklungsaktivitäten für autonome Fahrsysteme

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank hat für ZF Friedrichshafen - einem

weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie, insbesondere in den

Bereichen Sicherheitstechnik sowie Getriebe, Antriebs- und Fahrwerktechnik -

eine Finanzierung von 250 Mio. EUR bereitgestellt. Die Mittel dienen der

Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie Investitionen in

Innovationen insbesondere im Bereich "Autonomes Fahren" an verschiedenen

Standorten in Europa. Sie ergänzen eine Finanzierung der Europäischen

Investitionsbank (EIB) von ebenfalls 250 Mio. EUR aus dem vergangenen Dezember

für denselben Zweck.



Finanziert werden ausgewählte Entwicklungsaktivitäten im Bereich autonomer

Fahrsysteme und Technologien für assistiertes Fahren, einschließlich der

Entwicklung von autonomen Systemen für elektrische Shuttle-Anwendungen. Außerdem

dienen die Mittel der Entwicklung einer breiten Palette von Komponenten und

Systemen für verschiedene Anwendungen und Stufen des automatisierten Fahrens,

die zur Verbesserung der aktiven Sicherheit von Fahrzeugen, effizienter

fließendem Verkehr, zu einem verbesserten globalen Verkehrsmanagement und damit

zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Verkehrssektors beitragen.