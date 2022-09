Immobilienfonds von Hauck Aufhäuser Lampe erwirbt weitere Gesundheitsimmobilien in Berlin

Frankfurt am Main (ots) - Der von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe gemanagte

offene Spezial-AIF (Alternative Investment Fund) "H&A Soziale Infrastruktur"

erwirbt ein Portfolio von drei ambulanten Versorgungszentren in Berlin und

wächst damit auf ein Investitionsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro. Bei

der bislang größten Transaktion für den Fonds handelt es sich um das sogenannte

"Trio Medico". Alle drei Gesundheitszentren sind hauptsächlich an Ärzte und

sonstige gesundheitsaffine Dienstleister vermietet und werden von der Sana

Unternehmensgruppe betrieben. Als drittgrößter deutscher Klinikanbieter gehört

Sana zu den umsatzstärksten Unternehmen und den größten Betreibern in diesem

Segment.



Die Objekte befinden sich in den Bezirken Pankow, Lichtenberg und

Marzahn-Hellersdorf und wurden zwischen 2008 und 2011 renoviert. Die vermietbare

Fläche beläuft sich auf insgesamt 17.174 m². Verkäufer der Objekte ist die

Quadoro GmbH; vermittelt wurde die Transaktion von Cushman & Wakefield. Über den

Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.