Hamburg (ots) -



- Bericht 2021 bestätigt erneut: WWF-Partnerschaft trägt maßgeblich zur

Verringerung des ökologischen Fußabdrucks des EDEKA-Verbunds bei

- Erneut zahlreiche Meilensteine beim Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutz

erreicht

- Verlängerung der EDEKA- und WWF-Partnerschaft bis 2032 für langfristige

ambitionierte Zielsetzungen



Verantwortungsvolles Wirtschaften ist auch in schwierigen Zeiten eine

Herzensangelegenheit für den EDEKA-Verbund. Jetzt legen Deutschlands führender

Lebensmitteleinzelhändler und die Naturschutzorganisation WWF im Zuge ihrer

strategischen Partnerschaft für Nachhaltigkeit erneut ihren jährlichen

Fortschrittsbericht vor. Im Fokus: gemeinsam erreichte und dokumentierte

Meilensteine sowie Herausforderungen in den acht Themenschwerpunkten, die von

nachwachsenden Ressourcen über Verpackungsmaterial bis hin zum Klima- und

Süßwasserschutz reichen.





Trotz des Kriegs in der Ukraine, pandemiebedingt brüchiger Lieferketten undanhaltender Inflation arbeiten EDEKA und der WWF weiter unermüdlich daran, denökologischen Fußabdruck des EDEKA-Verbunds zu verringern. Der aktuelleFortschrittsbericht zum Berichtsjahr 2021, der von derWirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG testiert und bereits zum neunten Malveröffentlicht wird, belegt dabei das Engagement der beiden Partner. Erinformiert transparent über bisherige Ergebnisse und gemeinsame Zukunftsziele.Gleichzeitig nimmt im Alltag der Verbraucher:innen verantwortungsbewussterKonsum einen immer höheren Stellenwert ein. EDEKA unterstützt diese Entwicklung,indem das Angebot nachhaltigerer produzierter Lebensmittel insbesondere imEigenmarken-Segment weiter ausgebaut wird. Dabei ist EDEKA ein attraktivesPreis-Leistungsverhältnis wichtig; vor allem da die steigendenLebenshaltungskosten die Preissensibilität in Deutschland verstärken. EDEKAmöchte dazu beitragen, dass ökologisch verantwortungsvolles Handeln und einausgewogener Lebensstil auch in Zukunft für viele Menschen erschwinglichbleiben.Starkes Signal der ZusammenarbeitBereits seit 2009 berät der WWF den EDEKA-Verbund in Sachen Nachhaltigkeit.Diese Partnerschaft wurde nun um weitere zehn Jahre verlängert - mit dem Ziel,die Lieferketten und somit die Versorgung von Menschen und Märkten nochökologischer zu gestalten und damit langfristig abzusichern. Der Vertragbeinhaltet neue, ambitionierte Zielsetzungen, deren Ausgestaltung in denkommenden Monaten von den Partnern detailliert erarbeitet wird. Der Fokus desgemeinsamen Handelns liegt künftig auf den vier großen gesellschaftlichen