Koreanische Regierung wählt Infortrend für ihre Surveillance-Projekte und reduziert damit den Hardware-Footprint um 75 %

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c

om/de/home?utm_source=DE20220906&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220906PR&u

tm_content=001) (TWSE: 2495), branchenführender Anbieter von

Unternehmensspeichern, half dem Bezirksamt Gangbuk-gu von Seoul

(https://www.gangbuk.go.kr/eng/index.do) bei der Speicherung der immer größer

werdenden Mengen an CCTV-Material mit EonStor GS Unified Storage-Lösungen. Die

EonStor GS-Systeme bieten eine Speicherkapazität von bis zu 1,2 PB bei einem

Platzbedarf von nur 8 HE und zeichnen sich durch geringe Erweiterungskosten,

bewährte Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung aus.



Das Bezirksamt Gangbuk-gu in Seoul hatte angesichts seines schnell wachsenden

CCTV-Kameranetzwerks erkannt, dass eine Erweiterung mit der vorhandenen

Speicherlösung ein Vermögen kosten würde. Das Bezirksamt wurde von anderen

Bezirksämtern, die bereits vor fünf Jahren Infortrend-Lösungen implementiert

haben und seitdem keine Probleme mehr haben, auf Infortrend aufmerksam gemacht.

Die Lösungen von Infortrend zeichnen sich nicht nur durch hervorragende

Zuverlässigkeit und Leistung aus, sondern erleichtern auch die Suche nach

Aufzeichnungen. Besonders wird die Tatsache, dass die EonStor GS-Erweiterung mit

ihren Scale-Out- und Scale-Up-Fähigkeiten ein besseres

Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, um den schnell wachsenden CCTV-Netzwerken

gerecht zu werden.