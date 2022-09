Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen zeigt innovative

"Wir sehen die IFA als spannende Gelegenheit, bei der EZVIZ der Welt offiziellzeigen kann, wie wir es geschafft haben, in den letzten zwei Jahren sowohl beiintelligenter Hardware als auch bei vernetzten Systemen und Diensten innovativund herausragend zu sein", so Guanlan Chen, globaler Produktleiter von EZVIZ."EZVIZ entwickelt nicht nur eigenständige Produkte, wir wollen einenzukunftsorientierten Lebensstil präsentieren, der durch vernetzte Technologienangetrieben wird."Ein vernetztes Zuhause, geschützt und bequemAls eine Marke, die ihren Ruf auf Gadgets für Heimsicherheit aufgebaut hat,brachte EZVIZ eine Reihe von modernen Kameras auf den Markt, darunter das erstebatteriebetriebene Babyfon Baby Monitor 1 und die erste akkubetriebeneSchwenk-Neige-Kamera HB8 für den Außenbereich. Beide Produkte stehenbeispielhaft für die Unternehmensphilosophie, "smarte Home-Kameras" zuentwickeln - sie sind KI-gesteuert, energieeffizient, einfach zu installierenund tief in das Smart Home integriert. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondernerleichtern es, den Alltag und die Kommunikation innerhalb von Familien mitHaustieren, Kindern und Großeltern intelligent zu gestalten.Darüber hinaus stellt EZVIZ zwei Ebenen für intelligentes Wohnen vor. Zunächsterweiterte das Unternehmen sein Portfolio um mehrere Smart-Entry-Produkte,darunter sein preisgekröntes intelligentes DIY-Türschloss und das Home SensorKit. Dank der intelligenten Verbindungstechnologie von EZVIZ lassen sich dasSchloss und die Sensoren mit den EZVIZ-Kameras zu einem vernetztenSicherheitssystem verbinden, um den Schutz auf allen Ebenen zu maximieren.Zweitens macht EZVIZ einen riesigen Sprung außerhalb der Kategorie Sicherheitund erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen an einen leichteren Alltag.EZVIZ präsentiert zum ersten Mal sein intelligentes Reinigungssortiment undzeigt seinen ersten kabellosen Nass- und Trockensauger, den RH1, der selbst diehartnäckigsten Flecken reinigt. Er schafft es mühelos, den Glanz auf Hartbödenaller Art wiederherzustellen, und säubert seine Walzenbürste anschließend selbst- für ein gründliches Reinigungsergebnis. Zudem präsentiert das Unternehmen denRS2, seinen ersten 2-in-1-Staubsauger- und Wischroboter mit KI-Unterstützung,der sein Können mit einer Testreinigung vor Ort unter Beweis stellt.Erfahren Sie mehr am virtuellen Stand von EZVIZ:https://www.ezviz.com/page/ifa2022