SoftIron stellt HyperCloud vor, eine schlüsselfertige, vollständig integrierte Intelligent Cloud Fabric(TM)

London (ots/PRNewswire) - Ermöglicht die Bereitstellung und den Betrieb vonprivaten und hybriden Clouds mit radikaler EinfachheitSoftIron, der führende Anbieter von zweckmäßigen und leistungsoptimiertenRechenzentrumslösungen, kündigt heute sein neuestes Flaggschiff an: HyperCloud,die weltweit erste schlüsselfertige, vollständig integrierte und unterstützteIntelligent Cloud Fabric(TM). HyperCloud wurde von Grund auf von SoftIron inseinen eigenen Fabriken entwickelt und hergestellt und ist eine vollständigintegrierte Plattform, die die Komplexität der Integration der vielenunabhängigen Hardware- und Softwareebenen beseitigt, die für den Aufbau undBetrieb einer einheitlichen privaten oder hybriden Cloud erforderlich sind.Mithilfe vorintegrierter Bausteine automatisiert HyperCloud die Bereitstellungvon Speicher-, Rechen-, Netzwerk- und Infrastrukturdiensten vollständig undbietet eine voll funktionsfähige, mandantenfähige Cloud, die in nur einem halbenTag und in weniger als einem halben Rack bereitgestellt werden kann und nahezuunbegrenzt skalierbar ist.Das Ziel einer intelligenten Cloud Fabric ist es, die Komplexität des Betriebseiner robusten, standortübergreifenden Hybrid-Cloud drastisch zu reduzieren,indem zustandslose Bausteine bereitgestellt werden, die ganzheitlich konzipiertund vorintegriert sind, um von einer verteiltenCloud-Orchestrierungs-Kontrollebene assimiliert zu werden. Mit diesen Bausteinenwird das Hinzufügen weiterer Speicher- und/oder Rechenressourcen zum einfachen"Plug and Play" Das Ergebnis vereinfacht die Architektur einer Cloud radikal undversetzt Betriebsteams in die Lage, Anwendungseigentümer und Datennutzer in dieLage zu versetzen, Dienste nahtlos über private und öffentliche Ressourcenhinweg zu nutzen und zu verwalten.Unabhängig von allen Public-Cloud-Anbietern ermöglicht HyperCloudIT-Generalisten den Aufbau und Betrieb hochentwickelter hybrider und/oderMulti-Cloud-Infrastrukturen, die mit einem Maß an Zuverlässigkeit,Verfügbarkeit, Elastizität und Wartungsfreundlichkeit arbeiten, das bisher nurHyperscale-Cloud-Anbietern mit Spezialkenntnissen und Zugang zu großenEntwicklungsteams zur Verfügung stand. Der modulare Charakter von HyperCloud inVerbindung mit der Einfachheit, mit der neue Rechen- und Speicherressourcenhinzugefügt werden können, sowie die sofort einsatzbereiten, sicherenMulti-Tenancy-Funktionen bedeuten, dass die Cloud-Struktur zum richtigenZeitpunkt auf- oder abgebaut werden kann, wodurch eine unnötige Überversorgungvermieden und der finanzielle Aufwand reduziert wird.