Im Rahmen der Koordinierten Aktivitäten zur Sicherheit von Produkten (CASP)
bringt die EU-Kommission jährlich nationale EU-Behörden zusammen, um die
Sicherheit von Produkten zu überprüfen. Die Tests in diesem Jahr zeigen: 83 %
der überprüften Spielzeuge aus Nicht-EU-Shops erfüllen die notwendigen
Anforderungen nicht. Zudem ist fast die Hälfte (48 %) der untersuchten
Kinderliegesitze und Babyschaukeln mangelhaft.

Bei den diesjährigen Tests wurden in akkreditierten EU-Laboren 627 Produktmusteraus den folgenden fünf Kategorien überprüft: Spielzeug aus Nicht-EU-Shops,elektrisches Spielzeug, Kinderliegensitze und Babyschaukeln, E-Zigaretten undLiquids sowie persönliche Schutzausrüstung.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick- 77 Spielzeuge aus Nicht-EU-Shops erfüllten die Anforderungen nicht (entsprichtrund 83 %)- 48 % der untersuchten Kinderliegesitze und Babyschaukeln erfüllenEU-Vorschriften nicht- 33 Produkte aus dem Bereich elektrisches Spielzeug sind mangelhaft- 32 E-Zigaretten und Liquids erfüllen die EU-Anforderungen nicht- Bei persönlicher Schutzausrüstung sind 40 Produkte mangelhaftDie ausführlichen Ergebnisse sowie Videomaterial können Sie hier herunterladen:https://bit.ly/3BdKrxuMehr Verbraucherschutz durch CASPDas Ziel des Programms zu Koordiniertem Handeln für Produktsicherheit (CASP) istes, nationale Behörden beim Schutz europäischer Verbraucherinnen und Verbraucherzu unterstützen. Dazu gehört vor allem, zu gewährleisten, dass nur sichereProdukte auf dem Markt vertrieben werden. Die Europäische Kommission undnationale Behörden für Marktüberwachung in Ländern der EU/EWR arbeiten gemeinsaman diesem Ziel.Die CASP-Projekte arbeiten mit Marktüberwachungsbehörden zusammen, umverschiedenste Produkte zu prüfen. Die Initiative ermöglicht es denMarktüberwachungsbehörden aus unterschiedlichen Ländern außerdem, Ideen undbewährte Vorgehensweisen miteinander zu teilen und so gemeinsame Ansätze undMethoden zur Marktüberwachung zu entwickeln. Letztendlich helfen die Aktionen,unsichere Produkte schnell vom Markt zu nehmen.Die Europäische Kommission überwacht die Organisation und Koordination dernotwendigen Tests und finanziert diese. Außerdem stellt sie sicher, dass diePrüfungen unter optimalen Bedingungen in akkreditierten Laboren durchgeführtwerden. Die Ergebnisse werden auf europäischer Ebene durch die EuropäischeKommission über Verbraucherverbände und andere relevante Interessenträgerverbreitet.Über CASPSeit 2003 ermöglicht das Safety Gate einen schnellen Informationsaustauschzwischen den EU/EWR-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich (Nordirland) undder Europäischen Kommission über gefährliche Non-Food-Produkte, die ein Risikofür die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher darstellen. EntsprechendeFolgemaßnahmen können ergriffen und Produkte vom Markt genommen werden.Die Kommission verwaltet die öffentliche Safety Gate-Website, die über einemoderne und benutzerfreundliche Schnittstelle verfügt, um das Meldeverfahren zuerleichtern. Die Seiten werden in alle EU-Sprachen (ab 2022 auch ins Gälische)sowie ins Isländische und Norwegische übersetzt. Unternehmen können auch dasBusiness Gateway nutzen, um nationale Behörden schnell und effizient überSicherheitsbedenken in Bezug auf ein Produkt zu informieren, das sie auf denMarkt gebracht haben.Eine weitere Maßnahme zum Schutz der Verbraucher ist dieProduktsicherheitszusage, in der spezifische freiwillige Maßnahmen vonMarktplätzen festgelegt sind, um Angebote unsicherer Produkte von ihrenPlattformen zu entfernen. Bisher haben elf Online-Marktplätze diese Vereinbarungzur Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten unterzeichnet, um gefährlicheProdukte von ihren Websites zu entfernen: http://bol.com , eMAG, http://Wish.com, AliExpress, Amazon , eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy und Joom.