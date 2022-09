Seite 2 ► Seite 1 von 3

Maxhütte-Haidhof (ots) - Hitzewelle, Dürre und Überschwemmungen: Der Klimawandelwirkt sich auch in Deutschland spürbarer auf das Leben der Menschen aus. Beiimmer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern steigt das Bewusstsein fürNachhaltigkeit und der Wunsch nachhaltiges Handeln in ihren Alltag zuintegrieren. Das zeigt sich auch in ihrem Einkaufsverhalten und den Erwartungenan die Lebensmittelindustrie - 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucherwünschen sich zum Beispiel mehr nachhaltigere Produkte[1]. Die anhaltend hoheInflation und steigende Lebenshaltungskosten verstärken die Preissensibilität inDeutschland. Netto möchte dazu beitragen, dass ökologisch verantwortungsvollesHandeln und ein bewussterer Lebensstil auch weiterhin für viele Menschenerschwinglich bleiben. Netto Marken-Discount und der World Wide Fund for Nature(WWF) haben sich schon 2015 zu einer strategischen Partnerschaft fürNachhaltigkeit zusammengeschlossen. Gemeinsam konnten sie seitdem erfolgreichNetto-Eigenmarkenartikel, Lieferketten, Logistik- und Filialprozessenachhaltiger gestalten. Bereits zum sechsten Mal informieren sie nun über dasErreichte im Fortschrittsbericht 2021.Der Fortschrittsbericht der Partnerschaft von Netto und WWF zeigt in jedem Jahrtransparent, welche Fortschritte die Partner auf ihrem Weg zu mehrNachhaltigkeit gemacht haben. So werden die erhobenen Daten mit denVorjahresergebnissen verglichen und der Grad der Zielerreichung in den siebenThemenfeldern, Fisch und Meeresfrüchte, Holz/Papier/Tissue, Palmöl,Soja/Nachhaltigere Tierfütterung, Klima, Süßwasser und Verpackungen, gemessenund vom unabhängigen Wirtschaftsprüfungsinstitut KPMG testiert. Für Netto undWWF stehen die vier gesellschaftlichen Herausforderungen Klima- undSüßwasserschutz, Ressourcenschonung und den Erhalt von Biodiversität im Fokusihres Handelns. Die Partnerschaft wurde im Juni 2022 um weitere zehn Jahreverlängert - mit dem Ziel, die Lieferketten und somit die Nahversorgung derMenschen noch ökologischer zu gestalten und langfristig abzusichern. Dieverlängerte strategische Partnerschaft beinhaltet auch neue, ambitionierteZielsetzungen."Entwicklungen wie der Artenrückgang und der vierte Dürresommer in fünf Jahrenin Deutschland zeigen, dass unsere Umwelt an ihre Grenzen kommt. Es ist unsereAufgabe, diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. Gemeinsam arbeiten Netto undder WWF deswegen bereits seit einigen Jahren daran, den Lebensmitteleinzelhandelnachhaltiger zu gestalten und den ökologischen Fußabdruck von Netto zureduzieren. Wir wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Angebot bieten, daseinen umweltbewussteren Lebensstil einfacher macht" , so Christina Stylianou,