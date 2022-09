Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) -- Nestlé setzt erfolgreich Maßnahmen für Verbesserungen bei Klimaschutz,Ernährung, Verpackungen und sozialer Verantwortung in Deutschland um undleistet wichtigen Beitrag zur Erreichung der internationalen Verpflichtungen- Mehr Klimaschutz: 54 Prozent Strombezug aus erneuerbaren Quellen und 69Prozent weniger CO2e-Ausstoß in der Produktion bei Nestlé in Deutschlandzahlen auf globale Klima-Ziele ein- Bessere Verpackungen: 4.600 Tonnen eingespartes Verpackungsmaterial und 97Prozent recyclingfähige oder wiederverwendbare Verpackungen unterstützenweltweites Engagement für nachhaltige KreislaufwirtschaftNestlé setzt sich übergreifend für ein nachhaltiges Ernährungssystem ein, mitdem natürliche Ressourcen geschützt, erneuert und wiederhergestellt werdensollen. Gleichzeitig legt das Unternehmen einen besonderen Fokus auf ausgewogeneErnährung, die Stärkung von Gemeinschaften sowie verantwortungsvolles Handelnund hat sich dafür klare Ziele gesetzt. Auf globaler Ebene konnte Nestléberichten, dass der Höhepunkt der CO2e-Emissionen trotz deutlich gestiegenerGeschäftsvolumen überwunden ist. Durch die Umstellung auf Ökostrom oder etwa dieFörderung regenerativer landwirtschaftlicher Methoden konnte der absoluteTreibhausgasausstoß um 4,0 Millionen Tonnen gesenkt werden. Außerdem wurde derEinsatz von Neuplastik im Vergleich zu 2018 um über acht Prozent gesenkt und97,2 Prozent der wichtigsten globalen Rohstoffe - Palmöl, Zucker , Soja, Fleischsowie Zellstoff und Papier - Ende 2021 als entwaldungsfrei eingestuft.Nestlé Deutschland konnte im vergangenen Jahr bei Klimaschutz, Ernährung,Verpackungen und sozialer Verantwortung ebenfalls deutliche Fortschritteerzielen und damit positiv zu den globalen Ergebnissen beitragen. Die Detailshat das Unternehmen nun im jährlichen Fortschrittsbericht veröffentlicht undgibt mit den dargelegten Zielen, Maßnahmen und Erfolgen aus dem Jahr 2021 einenumfassenden Einblick, wo sich Nestlé auf ihrer Nachhaltigkeitsreise befindet.Fortschritte beim Klimaschutz: Auf dem Weg zur "Grünen Null" bei Rohstoffen undWerkeWeltweit hat sich Nestlé das Ziel gesetzt, bis 2050 die Treibhausgasemissionenauf Netto Null zu reduzieren. Dabei geht Nestlé schrittweise vor und orientiertsich an den Standards der Science Based Target Initiative: bis 2025 sollen 20Prozent der Emissionen eingespart werden und 50 Prozent bis 2030. TierischeRohstoffe wie Milch und Milchprodukte sowie Fleisch machen etwa die Hälfte derEmissionen aus, die bei der Herstellung von Produkten entstehen. Deshalb hat