- In Zavalievsky wurde an 14 Tagen im August Graphit produziert, mit einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 60,5 Tonnen, was einer Gesamtmenge von 846 Tonnen im Monat entspricht

- Trotz einiger Unterbrechungen während der Wiederinbetriebnahme liegt die Produktion im Zeitplan und wird die für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierte Graphitproduktion von 8.000 - 9.000 Tonnen erreichen

- Die gegenwärtigen Betriebsstörungen werden vom Management von ZG und Volt behoben

- Bei stabilem und gleichmäßigem Betrieb würde Zavalievsky Graphite das jährliche Produktionsziel deutlich übertreffen

Der Graphitproduzent und Entwickler von Batteriematerialien Volt Resources Limited (ASX: VRC) („Volt“ oder „das Unternehmen“) freut sich, nach der Wiederaufnahme der Produktion in der Graphitmine und -verarbeitungsanlage Zavalievsky („ZG“) im August eine Graphitproduktion von 846 Tonnen bekannt zu geben. Dieses Produktionsniveau wurde in nur 14 Tagen mit einer durchschnittlichen Graphitproduktion von 60,5 Tonnen pro Tag erreicht.

Wie bereits angekündigt, nahm ZG den Betrieb nach einer längeren Unterbrechung am 1. August wieder auf. Aufgrund des Ausscheidens einiger Mitarbeiter während der längeren Unterbrechung war ZG nicht in der Lage, einen kontinuierlichen Schichtbetrieb zu gewährleisten, stellt jedoch zusätzliche Mitarbeiter ein, um einen ununterbrochenen Betrieb zu ermöglichen. Probleme mit erhöhtem Betriebskapital durch Lieferanten, die eine Vorauszahlung verlangen, haben sich auch auf die Verfügbarkeit von Betriebsmitteln und Ersatzteilen für die Wartung ausgewirkt. Das Unternehmen arbeitet mit dem Management von ZG an der beschleunigten Monetarisierung von Graphitprodukten, um diese Probleme zu lösen.

Der Managing Director Trevor Matthews sagte: „Wir gratulieren dem Management und der Belegschaft von Zavalievsky, die die Mine und die Aufbereitungsanlage unter extrem schwierigen Umständen sehr schnell wieder in Betrieb genommen haben. Es ist sehr ermutigend, dass das prognostizierte Produktionsniveau bereits nach weniger als einem halben Monat erreicht wurde.