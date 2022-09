Auftragsdaten aus der deutschen Industrie fielen am Morgen schwach aus. Nicht nur gingen die Neuaufträge den sechsten Monat in Folge zurück, auch wurden die Erwartungen von Analysten verfehlt. Die Nachfrage habe sich angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Gaspreise schwach entwickelt, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

Ansonsten war am Markt von einem eher ruhigen Handel die Rede. Zunehmend rückt unter Anlegern die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Blick. Die EZB dürfte eine weitere Zinsanhebung als Mittel gegen die hohe Inflation vornehmen. Die Größe des Zinsschritts ist allerdings fraglich: Volkswirte gehen eher von einem Schritt wie im Juli um 0,5 Prozentpunkte aus, an den Märkten gehen die Erwartungen eher in Richtung eines größeren Schritts um 0,75 Punkte./bgf/jsl/jha/

BUND Future an der Börse Eurex hat ein Plus von +0,70 % auf 148,8EUR erreicht.