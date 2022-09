Umfrage Bargeld weiterhin Nummer eins - Nutzung in Deutschland gegenüber Vorjahr gestiegen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bargeld wird im Vergleich zum Vorjahr wieder häufiger

genutzt und bleibt beliebteste Zahlungsmethode. Der Zahlungsdienstleister PayPal

kann ebenfalls weiter zulegen. "Der Digitale Euro" ist rund jedem Dritten noch

unbekannt. Das zeigt eine neue Umfrage der Management- und Technologieberatung

BearingPoint in Deutschland und Österreich.



Bargeld ist in Deutschland und Österreich das Maß aller Dinge. Die mobilen und

Online-Zahlungsmethoden gewinnen weiter an Beliebtheit. PayPal bleibt wie auch

im Vorjahr die am zweithäufigsten genutzte Zahlungsmethode in Deutschland, in

Österreich nimmt diesen Platz die kontaktlose Debitkarte ein. Apple Pay ist in

beiden Ländern bei der jungen Generation mit Abstand die am häufigsten genutzte

mobile Zahlungsmethode.