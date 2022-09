10 Jahre Startupnight / Zum Jubiläum SUN X Digital Week: Diversity Night / Recruiting Night / Incubator & Accelerator Day / Food Night / Startupnight / Tech Awards Gala vom 7. bis 10.09.2022 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Startupnight

(https://www.startupnight.net/startupnight/2022/sun-x#program) ist eine der

größten Veranstaltungen in Europa, auf der sich Startups Unternehmen, Investoren

und potenziellen Kunden präsentieren können. Sie findet am 9. September 2022 im

Rahmen der SUN X - Digital Week zum 10. Mal in Berlin statt.



Zum Jubiläum wurden mehr als 100 Startups

(https://www.startupnight.net/startups) aus wichtigen Bereichen wie Künstliche

Intelligenz, Konnektivität, Ernährung, Gesundheit oder Nachhaltigkeit

eingeladen, ihre Lösungen auf unserer klassischen Startup-Messe in der Telekom

Hauptstadt-Repräsentanz und im Microsoft Atrium in Berlin zu präsentieren.