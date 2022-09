Bitcoin – gefangen um 20.000 Dollar

Wie in der Abbildung unten zu sehen ist, scheinen die drei Ausreißer des letzten Monats die Ethereum-Skalierungslösungen Optimism, Metis und Polygon zu sein, die im vergangenen Monat ein TVL-Wachstum von 68,23, 46,35 bzw. 2,96 Prozent verzeichneten, wobei die Renditen angesichts des Rückgangs der zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht positiv ausfielen. In der Zwischenzeit waren die TVL und die Renditen der führenden DeFi-Protokolle im negativen Bereich.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptoassets ist laut Daten von CoinMarketCap im Vergleich zum Vormonat um rund zehn Prozent gesunken. Der Rückgang folgte auf die hawkishen Maßnahmen, die der Vorsitzende der Federal Reserve in seiner Rede am Freitag in Aussicht gestellt hatte. Bitcoin und Ethereum fielen um 16,26 bzw. 10,1 Prozent. Wir stellen die Analyse von 21Shares vor. Entsprechende Produkte via ETPs auf alle relevanten Kryptos finden Sie auf der Seite der Börse München Gettex – hier .

Abb. 1: Preis- und TVL-Entwicklungen der wichtigsten Krypto-Kategorien

Die wichtigsten Inhalte:

Auswirkungen des Tornado Cash-Verbots auf die Regulierungsfront

DeFi Blue Chips exklusiv bei ETHPOS

Die Testnets von Ethereum stellen auf den Proof-of-Stake um, nächster Meilenstein ist die Zusammenlegung des Mainnets am 15. September

Das NFT-Handelsvolumen auf Ethereum sinkt gegenüber dem Vormonat um 17,4 Prozent

Spot- und Derivatemärkte

Abb. 2: Gesamtliquidationen auf dem Markt für Krypto-Futures



Federal Reserve, wurden über 600 Millionen Am Markt für Krypto-Futures wurden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden über 950 Millionen US-Dollar liquidiert. Am 19. August, nach den Sitzungsprotokollen derFederal Reserve, wurden über 600 Millionen Dollar an Long- und Short-Positionen liquidiert und weitere über 350 Millionen US-Dollar nach der Rede von Jerome Powell, der hawkishe Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation ankündigte. Diese Liquidationen könnten den Abwärtstrend von Bitcoin und dem Rest des Kryptoasset-Marktes noch verstärkt haben.

On-Chain Indikatoren

Abb. 3: Ethereum MVRV Z-Score

Fünfzehn Tage vor dem lang erwarteten Merge hilft der MVRV Z-Score-Indikator bei der Beurteilung der Bewertung von Ethereum. In Abbildung 3 sehen wir, dass sich der MVRV Z-Score und der Marktpreis am 9. Mai 2021 zu dem Zeitpunkt voneinander abgekoppelt haben, als Ethereum auf ein Markthoch zusteuerte (roter Bereich). Historisch gesehen deutet dies darauf hin, dass der realisierte Preis von Ethereum einen Markttiefpunkt (grüne Zone) erreicht hat, ähnlich wie im November 2016, wie in der Abbildung dargestellt.

Makroökonomische Entwicklungen und Regulatorisches

Die Inflation schlug im August weltweit erneut hohe Wellen.