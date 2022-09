GAUC startet "Climate x" Kampagne 2022

Beijing, Paris und Stellenbosch, Südafrika (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2022 ist

in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, wie Todd Stern, der ehemalige

Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten für den Klimawandel, kürzlich in einem

Interview sagte. Von den extremen Dürren, die zu einer Hungersnot am Horn von

Afrika führten, bis zu den Hitzewellen in ganz Europa und den Überschwemmungen

in Asien zeigt das Jahr 2022 der Welt, wie dieser "rote Code" des Klimawandels

aussieht.



Es ist von entscheidender Bedeutung, die Jugend von heute darauf vorzubereiten,

in Zukunft die globale Klimapolitik zu leiten und die Gesellschaft als Ganzes in

diese Sache einzubinden, insbesondere mit einer Perspektive, die sich auf die

Synergie zwischen dem Klimawandel und anderen Zielen für nachhaltige Entwicklung

(SDG) konzentriert, wenn es uns gelingen soll, eine nachhaltige

Netto-Null-Zukunft für alle aufzubauen.