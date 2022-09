Weiterentwicklung des ContentFinder / Suchst du noch oder findest du schon? - Ad Alliance launcht neue Features für die automatisierte Umfeldsuche

Köln (ots) - 6. September 2022 - Crossmedia-Vermarktung bedeutet

gattungsübergreifende Umfeldvermarktung und dabei leistet der ContentFinder

einen wichtigen Beitrag. Das Self-Service-Tool erleichtert den Einstieg und die

Orientierung im Ad Alliance-Kosmos, liefert mit wenigen Klicks erste wichtige

Informationen und Hilfestellungen für die Mediaplanung. Nach dem Re-Branding und

Ausbau zum Jahresanfang folgt nun die Optimierung und der Launch neuer Features,

die die Tool-Charakteristik vervollständigen: datenbankgestützt, transparent,

praxisorientiert und intuitiv.



Mit der visuellen Anpassung des Frontend an das Ad Alliance-Design wurde der

ContentFinder gleichzeitig auf eine breitere Datenbasis gestellt und im Sinne

des Crossmedia-Anspruchs die Gattungen Audio und Digital integriert. Dieser

Ausbau wurde weiter forciert, nicht nur durch die Migration weiterer Umfelder,

sondern auch durch die Integration der neuen Kategorie Events bei Gattungen. Mit

wenigen Klicks eröffnen sich Nutzenden gattungsübergreifende Erlebniswelten der

einzelnen Marken. Damit liefert Ad Alliance ein weiteres Argument für den

ContentFinder, der bereits bei mehr als 100 Agenturen in der DACH-Region im

Einsatz ist.





Darüber hinaus bietet Ad Alliance mit Veröffentlichung des Release ein Mehr anKomfort und Service durch eine bessere Usability, eine intuitive Bedienung undeine aufgeräumte Optik. Der Ansatz: Bewährtes trifft auf Neues. Das Ziel: DieSuche noch praxisorientierter und effizienter zu gestalten. Das zeigt sich schondirekt beim Einstieg in den ContentFinder. Ab sofort geht es ohne Umwege zumHerzstück des Tools - der individuellen Umfeldsuche. Für neue Impulse undInspiration sorgt das neue Feature "Content Highlights". Hier weist Ad Allianceauf besondere Umfelder des Portfolios hin."Der ContentFinder schließt eine Lücke in der Tool-Landschaft. Allerdings ruhenwir uns darauf nicht aus. Ganz im Gegenteil. Der ContentFinder ist nicht nur einWegweiser durch unsere Portfolio-Vielfalt, sondern mit ihm wollen wir neueStandards setzen und ihn als DAS unterstützende Tool für gattungsübergreifendeUmfeldvermarktung etablieren. Entsprechend arbeiten wir kontinuierlich daran,den ContentFinder zu verbessern und richten uns an den Bedürfnissen unsererMarktpartner aus. Demnach haben wir weitere Umfelder integriert sowiepraxisorientierte und anwenderfreundliche Optimierungen vorgenommen", erklärtLars-Eric Mann , CMO der Ad Alliance.Guido Friebel , Direktor Print bei Publicis Media: "Die anhaltendeFragmentierung der Mediennutzung gestaltet den Planungsalltag um einigesherausfordernder. Wir begrüßen daher jede sinnvolle und vor allem automatisiertePlanungslösung, um Abwicklungsprozesse zu vereinfachen und effizienter zugestalten. Der ContentFinder fällt genau in diese Kategorie und hat einen festenPlatz in unserem Tool Setup. Eine datenbankgestützte, gattungsübergreifendeAuswahl und Reservierung spezifischer Themenumfelder ist damit zur Realitätgeworden. Es ist keine vermarkterübergreifende Lösung, aber Ad Alliance bietetmit ihrem Tool dennoch einen enormen Effizienzgewinn, da sie für eines dergrößten Portfolios im deutschen Markt eine beispielhafte Umfeld-Transparenzabliefert, die unseren Planungs- und Buchungsprozesse deutlich strafft."Der ContentFinder (https://contentfinder.ad-alliance.de/) kann ohne Anmeldungeingeschränkt genutzt werden. Für eine umfängliche Nutzung des Tools können sichinteressierte Marktpartner:innen kostenlos registrieren.