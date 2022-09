Dr. Sultan Ahmad, Geschäftsführender Direktor, Paraza Pharma Inc.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Dr. Ahmad diese strategische Rolle übernimmt, um unsere nächste Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Dr. Siddiqui. „Sein beträchtliches Fachwissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Unternehmensstrategie sowie Forschung und Entwicklung im Bereich der Arzneimittelforschung wird sehr wertvoll sein, wenn wir unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich der integrierten Arzneimittelforschung für kleine Moleküle weiter ausbauen wollen.

MONTREAL, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Paraza Pharma Inc., ein voll integriertes Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich leidenschaftlich dafür einsetzt, einen Beitrag zum Biowissenschaftssektor zu leisten, gab heute die Ernennung von Dr. Sultan Ahmad zum Chief Business Officer bekannt, der an Dr. Arshad Siddiqui, Gründer und CEO von Paraza Pharma, berichtet.

Dr. Ahmad blickt auf eine erfolgreiche Karriere im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung mit mehr als 30 Jahren Erfahrung zurück. Er hatte Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Astrazeneca, Neomed Institute und Purdue Pharma, Kanada, inne. Dr. Ahmad ist als Forscher in der Arzneimittelforschung und als Experte für Geschäftsentwicklung bestens qualifiziert, um Paraza auf die nächste Wachstumsebene zu bringen. Dr. Ahmad promovierte in Biomedizinischen Wissenschaften an der McMaster University, Ontario, Kanada. Er ist Mitautor von über vierzig (40) von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen und Miterfinder von sieben (7) Patenten.

„Paraza ist eine bemerkenswerte Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit einem außergewöhnlich talentierten Team von Wissenschaftlern und einer Kultur der Innovation und hohen Leistung", sagte Dr. Ahmad. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, mit dem Paraza-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Geschäfts- und Wachstumsstrategie zu umreißen und innovative Partnerschaften aufzubauen

Über Paraza Pharma

Paraza Pharma ist ein in Montreal, Kanada, ansässiges, voll integriertes Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich leidenschaftlich für den Life-Science-Sektor einsetzt. Als Teil der Wachstumsstrategie zieht es weltweit die besten Talente an und bietet weiterhin ein einzigartiges Kooperationsmodell, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Erfolgsmeilensteine zu erreichen und ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parazapharma.com

