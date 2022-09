Forrester gibt Konferenzprogramm für den "B2B Summit EMEA 2022" bekannt

London (ots/PRNewswire) - Auf dem live und online stattfindenden Event erfahren

B2B-Marketing, -Vertriebs und -Produktleiter die neuesten Forschungsergebnisse

und Insights, um ihr Unternehmen zukunftsfähig auszurichten und das Wachstum zu

steigern



Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für den B2B Summit EMEA 2022

bekannt gegeben, der am 11. und 12. Oktober 2022 in London und in digitaler Form stattfinden wird.

digitaler Form stattfinden wird. Der B2B Summit EMEA ist die wichtigste

Veranstaltung für B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche, um ihre

Wachstumsstrategien mit den neuesten Forschungsergebnissen, Modellen und

Fallstudien abzustimmen und so noch klügere Entscheidungen für bessere

Geschäftsergebnisse zu treffen.